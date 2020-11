Denuncian desaparición de estudiante de la UNAM tras broma de compañeros

CIUDAD DE MÉXICO.- Una irresponsable broma por parte de un grupo de estudiantes de la UNAM ha tenido como desenlace la desaparición de uno de sus compañeros luego de que este último acudiera a la preparatoria para "presentar" un examen que nunca existió.

Fue a través de Facebook que se dio a conocer el hecho que involucra a los alumnos de la preparatoria número 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En las capturas de pantalla compartidas se puede observar como algunos miembros del Grupo 454 crearon una situación advirtiéndole a Jorge Barrera Ríos que debería presentarse en el salón de clases para presentar un examen, sin embargo, Barrera Ríos es de escasos recursos y no cuenta con internet en su hogar, por lo que nunca se dió cuenta que todo se trató de una broma.



Trasciende que el joven habría asistido al plantel educativo pero hasta estas horas aún se desconoce su paradero, por lo que internautas piden la expulsión de los estudiantes involucrados.

A través de redes sociales también comenzaron a circular supuestos audios enviados por Jorge Barrera antes de su desaparición.

En los fragmentos de audio se le escucha al joven reclamar duro y directo contra sus compañeros de clase.

"Tengo que trabajar el doble para recuperar el dinero que me gasté para ir a la preparatoria, para mover cielo mar y tierra, por favor cuando uno les diga, fuera de coto, ya dejando de bromear, por favor...pero por favor, cuando se les dice ya, es ya, no todo es la vida es risa y risa, ja ja ja", menciona el joven.

"Muchos de ustedes, tienen internet en su casa, su internet en su casa, entonces no tienen que preocuparse casi por nada, sus papás trabajan, algunos son profesionistas, algunos tienen más ventajas que otros, tienen alguna mejor posibilidad y con eso mucho menos barreras, muchos menos obstáculos que tener en el estudio, habemos muchos más que no tenemos esa posibilidad, no tenemos la posibilidad de estar todo el día en internet, mucho menos de tener internet fijo en la casa", sentencia.

"Yo tengo que salir, tengo que regresar, no estoy todo el día en mi casa...me pusieron el pie bastante feo, también es mi culpa por ser tan, hasta cierto punto, ignorante, creído, inocente hasta cierto punto porque nunca en verdad...nadie, me había hecho esto, nadie. Es triste pensar de los que yo me fié, confié en que fueran mis compañeros, a un tiempo futuro mejores amigos, me hicieran esto porque duele, duele bastante que te hagan esto, que te traicionen", expresa Barrera Ríos.