Denuncian a Felipe Calderón por traición a la patria y financiar al terrorismo

Por traición de la patria y financiamiento al terrorismo, el ex presidente de México, Felipe Calderon Hinojosa, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La denuncia en contra del ex mandatario nacional fue presentada por Flavio Sosa Villavicencio, ex dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y César Mateos Benítez, ex preso político.

De acuerdo a los demandantes, Calderón entregó la generación de energía eléctrica a empresas extranjeras, otorgándole principalmente todos los contratos a compañías españolas, durante su sexenio (2006-2012).

En la documentación entregada para la denuncia, se nombró a asesores jurídicos quienes señalaron que durante la administración de Calderón Hinojosa no hubo licitaciones y se entregaron contratos directos a las empresas extranjeras.

Asimismo, se resalta que durante su ejercicio como secretario de Energía, el panista benefició indebidamente a empresas privadas a costa del erario público, ésto en conjunto con el ex presidente Vicente Fox Quesada.