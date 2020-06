Defiende su pensamiento de que el Covid "es una farsa" y la llaman #LadyÉlite

Un video que circula en redes sociales exhibe las polémicas razones que dio la mujer para no usar el cubrebocas como protocolo de sanidad

León.- Una mujer que se negó a utilizar cubrebocas en una sucursal bancaria fue 'bautizada' como #LadyÉlite.

Los hechos ocurrieron en un banco ubicado en León, Guanajuato.

Un video que circula en redes sociales exhibe las polémicas razones que dio la mujer para no usar el cubrebocas como protocolo de sanidad que solicitan además de los bancos, otros establecimiento en México en medio de la pandemia por el Covid-19.

Ya salió nuestra #LadyÉlite no quiso ponerse cubrebocas en banco de #León; el asunto dl #COVID19 es "de las élites y sabemos q es una farsa" pic.twitter.com/XkoBpaIxCH — Miriam Gasca (@miligasca) June 18, 2020

La muje que graba a #LadyÉlite le indica que varias veces el personal ya le solicitó de forma amable que utilizara el cubrebocas.

"Qué mala onda que no se lo pone (elĀ cubrebocas), señora. Ni porque se lo piden bien", dice la mujer que está grabando.

La respuesta de la clienta que se negaba a usar el cubrebocas sorprendió a la otra mujer.

"No voy a pelear contigo porque el asunto no es contigo. Sabemos que es de las élites, sabemos que esto es una farsa. No es contigo el asunto, por favor", dijo la mujer mientras la que grababa se reía.