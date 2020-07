¿De qué trata la "Ley Antimemes" y cómo afectaría en las redes sociales?

MÉXICO.- Nayeli Salvatori, diputada federal del Partido Encuentro Social (PES), presentará una iniciativa para modificar el Código Penal Federal y castigar a quien altere fotografías, videos o audios originales. Esta propuesta fue bautizada en las redes sociales como la "Ley Antimemes".

La iniciativa todavía no es presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pero será inscrita la próxima semana en la Gaceta Parlamentaria.

Además se busca, que independientemente de las investigaciones que se hagan, la cuenta de las redes sociales de dónde se detecte la alteración sea dada de baja.

"Es una reforma al Código Penal Federal, que si tú modificas el contenido original de algo: una fotografía, un video o un audio, bueno pues serás castigado y además se va a proponer en la Comisión de Radio y Televisión, a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), voy a proponer que esa cuenta, en lo que se hacen las investigaciones pertinentes, la cuenta sea dada de baja para evitar seguir con este linchamiento social que nos puede traer muchos problemas que además violenta la dignidad de una persona", dijo la diputada en un video que compartió en sus redes sociales.

La reforma al Artículo 243 del Código Penal Federal, propuesto por la legisladora, se propone que el delito de falsificación se castigue, tratándose de documentos públicos, con prisión de cinco a diez años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos físicos o digitales privados, con prisión de uno a cinco años y de doscientos a trescientos sesenta días multa.

Asimismo, en el Artículo 244, se pretende establecer que el delito de falsificación de documentos físicos o digitales se comete por alguno de los medios siguientes: Poniendo una firma o rúbrica falsa, escaneada o digital, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera.

Las penas se agravarán a la mitad cuando la víctima sea familiar hasta tercer grado en línea recta, o cuando hubiese existido una relación sentimental, educativa o laboral entre el agresor y la víctima, también en los casos en los que los servidores públicos cometan alguna de las conductas en ejercicio de sus funciones, o se cometan en contra de una mujer, adulto mayor, alguien con discapacidad, en situación de calle o de identidad indígena.

Esta iniciativa se dio tras la polémica que se suscitó por un video que compartió la legisladora poblana a su cuenta de TikTok y que fue modificado para darle un contexto de violencia.

"Editaron el video para ponerlo en mala luz, y en la edición aparezco con un audio de puros balazos, como su yo estuviera haciendo una escena de violencia y no una simple coreografía como era la original. Por eso recibí amenazas y cosas muy graves por la alteración de un video", dijo Salvatori.

Aquí está, como ya sé que se va a hacer viral y me van a insultar y blah! mejor yo les ahorro la chamba, no fue en horario laboral y el audio no se escuchó, me van a castigar x hacer mímica? Mucho antes de empezar sesión? Doble moral la de ustedes. pic.twitter.com/AN6Ixr7Prk

Al ser increpada en sus redes sociales, la diputada respondió que le gustaría que también se asustaran de los que estuvieron en legislaturas pasadas y que se enriquecieron con "moches" y agregó que podrá ser juzgada por ridícula, pero jamás por ladrona o traidora.

Ante las criticas que siguió recibiendo, publicó : "Se los explico más claro, una cosa es esta libertad de expresión que amamos, memes, videos de sátira y otra es manipularlos con el fin de destruir la familia, la reputación, la carrera de otra persona. Nadie va censurar, no es ley anti memes, no caigan en fake news".

Se los explico más claro, una cosa es esta libertad de expresión que amamos, memes, videos de sátira y otra es manipularlos con el fin de destruir la familia, la reputación, la carrera de otra persona. Nadie va censurar, no es ley anti memes, no caigan en fakenews. pic.twitter.com/gKEzrUj5yq

No, esto no generaría que se eliminara la cuenta por ejemplo, ya que no daña a nadie, pero el alterar contenido para denigrar la buena reputación de una persona si.

Esto hasta me hizo reír ajjajajja

Me encantó!!! https://t.co/tfOS0pU7o6