Cuando se enteró, 'La Barbie' regañó al 'JJ' por dispararle a Salvador Cabañas

México.- Durante la madrugada del 25 de enero del 2010, la estrella del futbol Salvador Cabañas, sufrió un atentado con arma de fuego en el que por poco pierde la vida, esto luego de la discusión que sostuvo con José Jorge Balderas Garza, apodado 'El JJ", quien le asestó un disparo en la cabeza a quien aún era un goleador del Club América.

Posteriormente, se dio a conocer que el agresor del goleador de origen paraguayo pertenecía al Cártel de droga liderado por Edgar Valdez Villarreal, mejor conocido como "La Barbie". Personaje que asegura que luego de la agresión a Cabañas, regañó al "JJ" por su comportamiento.

Aunado a lo anterior, reveló que "el JJ" y Salvador Cabañas eran amigos, sin embargo ese día habían discutido.

"Habló conmigo, de lo que había pasado, le tuve que decir que no anduviera en la calle, así lo que contó él así pasó. Yo me doy cuenta hasta el otro día, porque fue en la madrugada, lo regañé pero ya había hecho las cosas, lo que había hecho; eran amigos ellos dos, pero ese día andaba de malas Cabañas, comenzaron a alegar", dijo "La Barbie" en esa entrevista

Tras haber sido detenido por la policía federal, en su declaración también habló sobre lo que había sucedido aquella noche en el "Bar Bar", donde reveló que él escondió al "JJ" en su oficina, donde estuvo ocultándose de la justicia durante 3 meses aproxiamadamente.

Fue a un año del atentado que José Jorge Balderas fue detenido, pero no fue hasta el 2019 que se le logró dictar sentencia de 20 años de prisión por los delitos de delincuencia orgnizada en su modalidad de delitos contra la salud.

Por su parte, Salvador Cabañas, a años después de la agresión, habló ante la agencia AFP como fue el momento en el que Balderas Garza lo agredió.

"Me apuntó directo a la frente. Estaba temblando con la pistola en la mano y apuntándome... Dijo que pidiera mi último deseo porque me iba a morir. Yo le dije que yo no me iba a morir y que no tenía porque pedir ningún deseo. Le dije que no haga eso".