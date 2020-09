Sorteo del avión presidencial: ¿cuánto se recaudará y en qué se utilizará?

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se llegó a la meta de venta de "cachitos" de la Lotería Nacional para el sorteo especial alusivo a la rifa del avión presidencial TP-01 "José María Morelos y Pavón" que se realizará este martes 15 de septiembre a las 16:00 horas.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional señaló que de lo recaudado el Gobierno federal dispondrá de 2 mil millones de pesos para la compra de equipo médico para atender, en especial, la emergencia sanitaria por Covid-19 en hospitales públicos.

Asimismo, el titular del Ejecutivo federal aseguró que ya se cuenta con los recursos económicos necesarios para adquirir y garantizar la vacuna contra el SARS-Cov-2 a la población de México.

AMLO y el avión presidencial

Al llegar a la presidencia, López Obrador puso en venta en Estados Unidos el polémico avión que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluó en 130 millones de dólares.

No obstante, no existió comprador alguno, por lo que el mandatario nacional decidió recaudar su valor a través de un sorteo, el cual debería vender seis millones de billetes a un costo de 500 pesos cada uno.

Sin embargo, la venta de "cachitos" se vio afectada por la pandemia de coronavirus, entonces el presidente se puso a hacer promoción a la rifa desde "La Mañanera".

Cada vez se acercaba más la fecha del sorteo y poco a la meta de venta; posteriormente, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) regaló 15 mil 765 boletos del sorteo a 15 hospitales públicos gastando casi ocho millones de pesos.

De tal modo que el titular del Ejecutivo, a un día del tan esperado sorteo, informó que se cumplió la meta para, apenas, poder cubrir los 100 premios de 20 millones de pesos que se sortearán este martes 15 de septiembre.

La no rifa y no premio del avión

Por primera ocasión México será testigo de la No Rifa y el No Premio del Avión Presidencial, ya que el boleto que resulte ganador no se llevará la aeronave mexicana debido a la ley que impide que los premios de la Lotería Nacional sean en especie.

Tampoco los funcionarios o médicos que combaten la pandemia del coronavirus recibirán el premio, ya que en caso de ganar lo donarán al INSABI para la compra de equipo y material médico.

Entonces, ¿dónde quedará el avión presidencial? Además, ¿realmente se recaudaron recursos económicos?

Se recaudó lo necesario para los premios pero aún falta cubrir los gastos de administración, distribución, operación y la comisión que se entrega a los organismos de venta y vendedores ambulantes por la comercialización de los billetes.

