Attolini es criticado por festejar logro de la DEA, tras detención de Salvador Cienfuegos

CDMX.- Tras la detención del ex Secretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien ejerciera dicho cargo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el abanderado morenista Antonio Attolini, pensó que era buena idea celebrar este hecho histórico a través de Twitter, sin embargo, tal vez no esperaba que se volvería tendencia en Twitter por las razones equivocadas.

Desde tempranas horas de este viernes 16 de octubre, el hashtag #tontolini se volvió tendencia nacional en Twitter, esto debido a que muchos criticaron la manera en la que el politólogo de Torreón pareció atribuir la detención de Cienfuegos a la Cuarta Transformación.

Según lo corroboran distintos medios de comunicación de peso en México, esta es la primera vez que un funcionario militar de tan alto rango es detenido en Estados Unidos.

Ante el aluvión de críticas, al parecer, Antonio Attolini ha procedido a contestar ciertos comentarios en los que se le acusa de no saber ni siquiera los cargos bajo los que se detuvo a Salvador Cienfuegos en territorio estadounidense. Sin embargo, el defensor de la 4T sugiere que AMLO tuvo algo que ver.

Inclusive, hubo quien recordó el momento en el que el mismo Andrés Manuel López Obrador aduló al ahora detenido en el marco de la transición de gobierno.

"Muchas gracias al general secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, un extraordinario general, un hombre institucional que nos dio todas las facilidades para que en esta transición, avanzáramos", dijo en aquella ocasión el presidente de México.

Repite conmigo chairo atolizado:



Fue la DEA, no fue AMLO

