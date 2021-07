Critica AMLO condición impuesta por EUA por vacunas

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la condición de Estados Unidos para reabrir los cruces fronterizos es que los mexicanos que residen en la frontera estén vacunados con Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson.

López Obrador criticó que se les vaya a negar la entrada a personas que no han sido vacunadas contra Covid-19 con dosis de las farmacéuticas que han aprobado.

Esto se debe a que "en EUA, desde luego no estoy de acuerdo con eso, se le niega la entrada o no se acepta a quienes no son vacunados por estas farmacéuticas, con estas vacunas, entonces no hacemos nada si vacunamos con CanSino, con AstraZeneca, en la frontera, porque nos van a decir que no se abre la frontera por ese propósito", aseveró en conferencia matutina.

El mandatario estatal recordó que ahora hay falta de abasto de las vacunas de Pfizer debido a que esta farmacéutica se encuentra haciendo una reconversión en su planta en Estados Unidos, la cual abastece a México, entre otros países.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha autorizado hasta el momento tres vacunas contra el Covid-19: Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson.