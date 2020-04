COVID-19: Sólo aplicará la incineración en cuerpos reclamados por familiares

Este viernes se reportaron 578 nuevos casos en México del coronavirus COVID-19, por lo que la cifra total de contagios es de 6,875: 3,702 casos activos, 2,627 casos recuperados y 546 muertos.

En rueda de prensa vespertina, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que existen además 13,364 casos sospechosos y 28,126 negativos. Al día de hoy, 48,365 personas han sido estudiadas.

En su reporte técnico, el doctor Alomía presentó la tasa de incidencia de casos confirmados por estado, donde destaca la Ciudad de México.

Sobre la distribución de casos confirmados por tipo de paciente y grupo de edad, existe un marcado dominio del género masculino con el 58 por ciento, el 42 restante es de mujeres.

Hasta el momento, el 20.4 por ciento de los municipios en el país mantienen una transmisión de coronavirus activa.

Durante el informe, el doctor Alomía recordó que el 17 de mayo será la fecha en la que algunos municipios reinicien actividades en función de la nula o disminuida tasa de transmisión.

"El momento de la decisión sobre qué municipios podrán levantar medidas sanitarias el 17 de mayo se evaluará según se vaya dando la situación", agregó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Acerca de la letalidad y defunciones, el informe técnico de la Secretaría de Salud señaló los decesos en grupos de edad de entre 25 a 59 años se encuentra estable; sin embargo, las muertes en mayores de 60 años sigue predominando.

Asimismo, Alomía habló sobre los casos de defunciones en calidad de sospechosas.

"Existen 153 defunciones en calidad de sospechosas al día de hoy, sin confirmarse positivo a COVID-19", declaró el funcionario.

A pregunta expresa sobre el proceso de defunciones, Hugo López-Gatell declaró que se ha publicado un acuerdo secretarial sobre la incineración, donde se recalca los cuerpos no entrarán a este proceso si no son reclamados por sus familiares.

"Se publicó el acuerdo secretarial sobre la incineración. No habrá incineraciones en cuerpos no reclamados o no reconocidos; las personas que reclamen los cuerpos de sus familiares podrán llevar a cabo la incineración", dijo.