Obligar a usar cubrebocas es 'autoritario'; afirma AMLO

Monterrey.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró "autoritario y de mano dura" el obligar a personas a usar el cubrebocas o limitar su libre tránsito como medida de contención del virus.

López Obrador resaltó que si en el momento más difícil de la epidemia de Covid-19 no se recurrió a acciones de sometimiento a la ciudadanía, su gobierno no lo hará ahora.

Expresó que el comportamiento de los mexicanos "ha sido ejemplar" ante la emergencia sanitaria y a diferencia de hace unos meses en donde el sistema de salud público estaba por los suelos, hoy existe la garantía de que nadie se queda ni se quedará sin atención médica en virtud de que hay camas disponibles, médicos y ventiladores.

"Aquí no vamos a utilizar la fuerza, nada va a ser obligatorio en cuanto a la pandemia porque sabemos que si le hablamos a la gente nos van a hacer caso como nos hicieron caso al principio, la gente se portó muy bien y fue el momento más difícil que enfrentamos (...) esto lo logramos sin toque de queda, sin hacer obligatorio nada (...) en el momento más difícil, más crítico y ahora nosotros no vamos a recomendar nada, nada, absolutamente que signifique sometimiento, castigo, coerción, no" sostuvo.