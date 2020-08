Jóvenes venden su ´pack´ ante crisis por Covid-19

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Además de los casos de muerte y de contagio, la pandemia por Covid-19 a dejado a millones de personas sin empleo o bajas ventas en sus negocios.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reveló que México acumula un total de 1 millón 185,024 trabajos formales desaparecidos por el Covid-19 al sumar las caídas de 83,311 puestos en junio, 344,526 en mayo, 555,247 en abril y 198,033 entre el 13 y el 31 de marzo.

Es por eso que al parecer algunas mujeres jóvenes se han visto en la necesidad de vender su "pack", imágenes y videos íntimos, a través de redes sociales.

De acuerdo con El Universal, las chicas de entre 18 y 20 años venden el material entre 200 hasta mil 500 pesos.

"Cómprame aunque sea el de 200 pesos", "no me dedico a esto, es por la pandemia", "sólo fotos y video, no encuentros", son algunas de las leyendas que circulan en Facebook de las mujeres vendiendo su "pack".