Corredor recibe denuncias tras golpear a mujeres en Parque Hundido, CDMX

Ciudad de México.- A través de redes sociales una mujer contó cómo recibió un puñetazo en el ojo izquierdo por un corredor en Parque Hundido, sobre el cual ya pesa una denuncia por agresiones físicas.

Se trata de Claudia Revilla, quien narró cómo el 10 de julio fue golpeada por un hombre con el que se cruzó en el carril de corredores de dicho parque argumentando que las mujeres "debemos hacernos a un lado siempre".

"El sujeto que hoy me agredió, por fin logró quitarme a golpes del carril para correr, ya antes me había empujado (esa primera vez, pensé que era un accidente)", contó en una publicación y agregó que "simplemente se me abalanzó y me aventó el puñetazo".

Durante la mañana del sábado 11 de julio, Claudia informó que interpuso una denuncia en contra de su agresor ante las autoridades de la alcaldía Benito Juárez que activaron la alerta de género para encontrar al sujeto que presuntamente ha agredido a otras mujeres en el Parque Hundido.

Adicionalmente pidió a la comunidad de runners de la zona, mantenerse al pendiente del sujeto y en caso de verlo, dar aviso a las autoridades.

Hasta el momento el sujeto no ha sido identificado, por lo que piden ayuda en redes sociales para localizar al agresor.