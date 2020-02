ConLosPuentesNo Los memes sobre la propuesta de AMLO

Después de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador propusiera que para el próximo ciclo escolar se eliminaran los "puentes", las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar a través de divertidos memes.

"Lamentable que en los últimos tiempos se ha dejado en el olvido estas fechas cívicas, históricas. Los niños hablan de los puentes, pero no del por qué no asisten a la escuela, un viernes o un lunes, resulta que hoy 5 de febrero nadie recuerda que se promulgó la Constitución. Para nosotros es un gran hecho de relevancia histórica", señaló.

"Voy a proponer cambios para regresar las fechas históricas, para que sea festivo el día que se conmemore una fecha histórica. Desde luego, las más importantes, las trascendentes", detalló López Obrador.

Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar y crearon el hashtag #ConLosPuentesNo, el cual se mantiene en tendencia número 1 en Twitter.

Aquí los memes más divertidos:

Hoy no existen divisiones en Twitter #ConLosPuentesNo pic.twitter.com/P2WAe8IFp0

Cancelas el Aeropuerto, No hay medicinas, La inseguridad sigue aumentando y ahora esto!! #ConLosPuentesNo pic.twitter.com/7C47ZwaBoQ

Vamos a quemar a AMLO para que no quite los puentes vacacionales. #ConLosPuentesNo pic.twitter.com/2c0BQz9ZCh

Los puentes benefician el turismo interno y la economía, no? Pero bueno a mí no me digan nada, yo voté por el bronco. #conlospuentesno pic.twitter.com/MLsYkGlIgP