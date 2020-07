Confirma López Obrador que dio negativo a la prueba de Covid-19, previo a viaje a EUA

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes que dio negativo a la prueba para determinar si estaba contagiado de coronavirus, requisito para poder viajar a Washington y encontrarse con su homólogo Donald Trump.

"Ahora, me la hice (la prueba) porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad y estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado", dijo el mandatario en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

En su primer viaje al extranjero desde que es presidente, López Obrador parte este martes en avión comercial hacia Washington para conversar el miércoles con Donald Trump, primero en un encuentro privado y luego en una reunión de ambos mandatarios con sus respectivas comitivas.