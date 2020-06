Conductor se niega a ser multado y hace 'rabieta' para no ser detenido en Piedras Negras

Piedras Negras.- Un hombre que se resistió a ser multado por una infracción de tránsito terminó detenido en una celda de la Policía municipal de Piedras Negras, Coahuila.

La infracción del hombre se ha viralizado en redes sociales debido a la forma dramática en la que se resistió a ser detenido después de negarse a aceptar la multa.

En el video grabado por la cámara corporal de la oficial de tránsito identificada como Cristina Casillejos, el conductor de la tercera edad es detenido por dar una vuelta en U en donde hay un señalamiento que lo prohíbe.

El conductor le refiere a la oficial que no vio ningún señalamiento, sin embargo, esta le informa que lo va a multar y le solicita su licencia de manejo o tarjeta de circulación, y que la retendría hasta que fuera a pagar la multa correspondiente.

El hombre no estuvo de acuerdo en entregarle la documentación que se le requirió por lo que la oficial le hizo saber que le quitaría una de las placas de su camioneta, en este momento el conductor y su esposa se bajan del vehículo y comienzan a discutir con la oficial de tránsito y no le permiten que les quite la placa.

La esposa del hombre comienza a discutir con la oficial de tránsito y le pide que se aleje para marcar la 'Sana Distancia'.

'AMLO dijo que no nos tenemos que dejar', gritó la esposa del conductor mientras evitaba que la oficial le retirara la placa de la camioneta.

Ante la negativa, la oficial de tránsito requiere apoyo de sus compañeros y al llegar los refuerzos el conductor comienza a ofenderlos, ante esto otro de los oficiales le informa que será detenido y es cuando el señor comienza a gritar y se tira al suelo para evitar su detención.

En el video el hombre se escucha gritar que los policías lo han golpeado, sin embargo, esto no se ve en el video.

"Mátame wey, mátame", grita el hombre en el suelo mientras su esposa le dice que no se levante.

Con la ayuda de varios elementos de Tránsito, el hombre es cargado para intentar meterlo a la patrulla hasta que logran su cometido.

Los usuarios han 'aplaudido' a los oficiales de tránsito por haber hecho cumplir la ley ante la negativa del conductor de aceptar la multa.

¿Crees que actuaron correctamente los elementos de tránsito?