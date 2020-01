Con gran fiesta, miles esperan la llegada del 2020 en CDMX

La celebración por el Año Nuevo en la Ciudad de México se lleva a cabo en la Glorieta de la Palma, en el corazón de la avenida Paseo de la Reforma, con música y ambiente festivo en el que se espera el acto estelar de Los Ángeles Azules y la Sonora Dinamita.

Con música que abarca diferentes décadas, la celebración comenzó a las 18:00 horas, donde poco a poco, las personas comenzaron a llegar para disfrutar con un repertorio de los Bee Gees, y posteriormente un recuento de la música que ha sonado desde el 2001, hasta la fecha.

"Estaremos aquí, en este escenario, hasta la medianoche o un poquito más, y tendremos un espectáculo de luces en el cielo, porque le estamos apostando a no contaminar el espacio, y por ello no utilizaremos pirotecnia. Y recuerden, no quemen cuetes para que mañana no haya contingencia", destacó el Secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real.

La velada continúa a partir de las 21:00 horas con la presencia de la Sonora Dinamita, y pasadas las 23:00 horas arribarán "los heraldos de Iztapalapa", Los Ángeles Azules, quienes recibirán el año con los capitalinos y turistas que se terminen de dar cita en la conocida rotonda.