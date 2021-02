¿Cómo será el Miércoles de Ceniza durante la pandemia?

Esta es una fecha importante en gran parte del país, sin embargo, en esta ocasión no es obligatorio asistir a misa ni recibir la ceniza, por lo tanto, los fieles que no acudan no incurrirán en ningún tipo de falta.

Por otro lado, quienes decidan asistir a misa, la imposición de la ceniza será de forma diferente. Este 2020, las diócesis del país adecuarán sus espacios para que los fieles puedan recibir la ceniza mediante el rito que cumplirá con las medidas para prevenir contagios de Covid-19.

De acuerdo a la Congregación para el Cultivo Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Curia Romana, el sacerdote bendecirá las cenizas y posteriormente las asperjará con el agua bendita.

Después, el cura se dirigirá a los presentes diciendo "Conviértanse y crean en el Evangelio" o "Polvo eres y en polvo te convertirás", para continuar con un lavado de manos y colocarse el cubrebocas de forma adecuada.

Finalmente, el sacerdote pasará a imponer la ceniza a quienes lo deseen o podrá acercarse a los fieles en su lugar, tomará la ceniza y la dejará caer sobre la cabeza de cada uno.

Miércoles de Ceniza en casa

Para los fieles que decidan quedarse en casa, este año se transmitirá una Misa de Miércoles de Ceniza a través de las redes sociales de la Arquidiócesis Primada de México, a partir de las 19:00 horas.