Colegios reanudarían clases este lunes

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) insistió en que sí retomarán actividades hoy 1 de marzo, a pesar de no contar aún con el aval de la SEP.

Alfredo Villar, presidente de la ANEP, señaló que se mantiene la postura de volver a las aulas y que en caso de que las autoridades federales clausuren los planteles que reabran o impongan multas, tendrían que recurrir a instancias legales.

Villar destacó que de seguir sin clases presenciales el 40% de los planteles particulares que hay en el país cerraría sus puertas.

La ANEP calcula que 18,657 escuelas particulares dejarían de operar. Se estima que en el país hay 5.3 millones de estudiantes inscritos en escuelas privadas.

El titular de la asociación explicó que los planteles privados que reabran sus puertas contarán con protocolos de sanidad reforzados para garantizar la salud de los alumnos dentro de las aulas y así evitar la propagación del virus Covid-19.

están listos

La ANEP dio a conocer que se cuenta con un protocolo en caso de que existan contagios, el cual es muy similar a lo que se hace en los centros escolares cuando existen contagios de influenza.

Pero que, antes, se tendrá todo controlado para que no surjan contagios masivos.

Cabe destacar que no todos los planteles privados reiniciarán operaciones, pues la ANEP advirtió que será un regreso voluntario, por lo que ni los alumnos ni los colegios privados están obligados a retomar actividades escolares, pero sí habrá algunos que reabran.

De acuerdo con el semáforo epidemiológico, sólo Chiapas y Campeche están en condiciones de regresar a clases presenciales; sin embargo, las autoridades de esos estados no han anunciado una fecha posible.

El 1 de marzo las escuelas de la SEP no regresarán a clases, serán sólo las privadas que deseen hacerlo; no obstante, no es obligatorio mandar a los niños al colegio en esa fecha.