Captan vendedores ambulantes empaquetando cubrebocas

Tijuana.- En las últimas semanas el cubrebocas se ha convertido en uno de los insumos más solicitados después de que gobiernos estatales anunciaron el uso obligatorio de estos en zonas públicas, así como para poder utilizar el transporte público, como medida para disminuir el contagio del coronavirus.

Por esta razón, los vendedores ambulantes que se encuentran en semáforos y en puntos más concurridos están ofreciendo el producto.

A través de redes sociales un usuario de Tijuana, Baja California, compartió un video que muestra el momento en que un grupo de vendedores empaqueta los cubrebocas en bolsas sin los mínimos cuidados de higiene.

En las imágenes los hombres se ven que para abrir las bolsas soplan en ellas para después meter los cubrebocas, que al parecer son de tela, por lo que al hacerlo de esta forma llegan a contaminarlos.

Cabe recordar que el virus se propaga principalmente de persona a persona, sobre todo mediante partícula respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentren cerca y posiblemente entrar a los pulmones al respirar.

El video, que tienen más de 2,500 reacciones, 1,100 comentarios y 12,000 mil compartidas, ha causado gran polémica entre los internautas.

A continuación, alguno de los comentarios:

"Esto es lo más antihigiénico que mis ojos miran, no lo puedo creer".

"Espero que se halla bajado y corregido de su error, no creo lo estén haciendo adrede, más bien se les olvidó (mala mente)".

"La ignorancia quizá sea que les lleve a hacer lo que no deben, y también quien los grabó, otro ignorante más. Debió acercarse y explicarles que no es correcto hacer eso. Pues aparte de no ser higiénico, hoy día eso puede ser letal".

"Lo más recomendable es comprar y antes de usar lavarlas muy bien".

Yo creo que lo correcto era decirle que es incorrecto lo que hace está buscando ingresos pero no tiene que ser antihigiénico".

"Lo hubieras comprado, se supone son lavables, lo lavas bien, lo rocías de Lysol y vámonos recio".

"Están poniendo el virus en las bolsas, las inflan con la boca, no tienen conciencia del daño que están haciendo".

"Pero porqué el que está grabando no les dice algo".

"No manches por eso yo no compro mejor los hago en casa"

"¡Qué poca madre! Por eso siempre lo barato sale caro. Asquerosos".