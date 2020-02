Cansada de ser ´humillada´, maestra encara a alumno frente a sus compañeros

Por medio de redes sociales se difundió un video en el cual se puede ver a una maestra enfrentando a uno de sus alumnos, supuestamente al haber sido "humillada" por él en diversas ocasiones.

En el video de Tik Tok, se le ve a maestra en crisis mientras enfrenta al menor, al que le dice: "No me amenaces, no tienes derecho a amenazarme", mientras los alumnos que graban se ríen de la situación.

"Ya me cansé de ti, de tu maltrato, yo soy tu mayor, tu maestra, entonces no tienes derecho a humillarme", reclama la docente al joven.

El clip de tan solo 45 segundo, muestra la furia de la mujer contra su alumno. Y aunque no se tienen muchos datos de los hechos, en redes sociales ha superado las más de cuatro millones de reproducciones, dejando cientos de mensajes de apoyo a la maestra. Aunque otros no tanto, pues hay quienes aseguran que "no es la manera de que un adulto le ponga alto a un adolescente, y menos siendo su maestra".