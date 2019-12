Café en bolillo, la nueva manera chilanga de beber un capuchino

Todo sabemos la obsesión de los chilangos por ponerle bolillo a casi todos los alimentos, les ponen adentro tamales, chilaquiles, tacos de canasta, flautas, tostadas y ahora ¡café!

Un usuario de la red social Tik Tok compartió un video donde sirven un café latte adentro de un bolillo partido por la mitad.

El video rápidamente se hizo viral con comentarios como: "No me queda duda que es un invento chilango´ / ´Al acabártelo comes el recipiente, son unos genios´ / ´La combinación perfecta para un guajolocombo´ / ´Eso es otro nivel, bendita tierra que me vio nacer´ / Es real y maravilloso´", lo que pareciera agradarles la idea.