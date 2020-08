¿Quiénes son la "Columna Armada", los criminales que se reunieron con el subsecretario de Gobernación?

En reunión de la Conago que se llevó a cabo el pasado 19 de agosto en San Luis Potosí, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca (PAN), aprovechó para defenderse ante una carpeta de investigación en su contra por presunto lavado de dinero. Además el morenista Alejandro Díaz-Durán lo señaló de tener vínculos con delincuentes.

Cabeza de Vaca acusó al Gobierno federal de darle "bofetadas" y perseguirlo con fines electorales.

"Con una mano pide el trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido".

"No voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena. No voy a permitir que debiliten la legitimidad del estado de Tamaulipas para seguir enfrentando al crimen organizado", añadió.

Cabeza de Vaca señaló frente a Sánchez Cordero a Ricardo Peralta, el subsecretario de Gobernación de reunirse con criminales de la Columna Armada "Pedro J. Méndez", asegurando que un día antes se le alertó de la situación y aún así acudió a esa reunión con pleno conocimiento de que estaba tratando con asesinos del crimen organizado.

Comparto parte de mi intervención en la reunión de @CONAGO_oficial.

"No voy a permitir que debiliten la legitimidad del Estado de Tamaulipas para seguir enfrentando a los criminales". pic.twitter.com/6wUNY7i4Tz — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) August 19, 2020

Archivos periodísticos de agosto 2019 señalan que Peralta, quien además se autodefine como "Apostol de la 4T", acudió a la ciudad de Hidalgo, Tamaulipas a un evento en el que estuvieron Octavio Leal Moncada "El Tarzán" y Cesáreo Leal, líderes de la Columna y señalados de tener lazos con el Cártel del Golfo.

"La seguridad pública y el fenómeno de la delincuencia organizada no pueden ser tomadas a la ligera por parte del gobierno federal", agregó.

"Hemos sido nosotros los que hemos logrado la captura de objetivos estratégicos para debilitar a la estructuras de la delincuencia".

García Cabeza de Vaca afirmó que no se distraerá "esperando la filtración del día; le informo que me he apersonado el expediente de la Fiscalía para conocer de lo que se me acusa. Estoy seguro que hará usted sus buenos oficios para que la Fiscalía responda afirmativamente a esta petición". dijo frente a Olga Sánchez Cordero.

En respuesta, la secretaria de Gobernación, señaló que esa reunión del subsecretario Peralta con presuntos delincuentes molestó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso le dio una instrucción "tajante" de que esto no volviera a ocurrir.

¿Quiénes son los narcos de la Columna Armada "Pedro J. Méndez" que se reunieron con Ricardo Peralta?

El estado de Tamaulipas ratifica órdenes de aprensión contra los integrantes de la Columna Armada, pero ¿quién es este grupo criminal?

Las cabecillas de la Columna Armada "Pedro J. Méndez", que opera en municipios de la región centro de Tamaulipas, Octavio Leal Moncada, alias el "Tarzán"; Cesáreo Leal Perales alias el "Charro"; Eloy Flores Martínez y/o Daniel García Reyes alias el "Alacrán"; y Juan Carlos Rivera Velázquez alias el "Cabezón", cuentan con órdenes de aprehensión libradas por un Juez Federal desde el pasado 10 de febrero de 2018, por delitos relacionados con Delincuencia Organizada.

El grupo armado se creó en 2016 en la región conformada por los municipios tamaulipecos de Hidalgo, Villagrán y Mainero, supuestamente para combatir la presencia del Cártel de Los Zetas. Actualmente se conoce que la Columna Armada está vinculada al Cártel del Golfo, grupo antagonista de Los Zetas en la entidad.

Octavio Elias Moncada, Cesáreo Leal Pelares, Elory Flores Martínez y/o Daniel García Reyes, así como Juan Carlos Rivera Velázquez, cuentan con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en su modalidad de acopio y tráfico de armas.