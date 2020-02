´Bendicen´ a AMLO  en Querétaro, pero... también lo regañan

Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió ´´coscorrones" de parte de los ciudadanos.

Ayer en Amealco de Bonfil, Querétaro, indígenas otomíes exhortaron al presidente López Obrador a no desatender nunca a los pueblos originarios y no perder el respeto pensando que puede tomar decisiones sin consultar a los demás.

El mandatario fue recibido por mujeres otomíes que realizaron un rito de bienvenida y purificación.

Mientras era "purificado" con incienso y se le otorgaba un bastón de mando, una de las mujeres tomó el micrófono y se dirigió al mandatario pidiéndole no perder el respeto del pueblo.

"No cambies tú, no cambies tu forma de sentir, de pensar y de actuar, no empieces a creer en tu persona, que tú decides todo, no pierdas el respeto del pueblo", expresó con López Obrador de frente, ataviado con un arreglo floral y un bastón de mando.

El viernes, el Ejecutivo fue abucheado en un evento en Guanajuato, un estado que tiene los primeros lugares en homicidios y en el que la inseguridad se ha disparado.

Puede interesarte...