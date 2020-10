Beatriz Gutiérrez Müller deja polémico mensaje en París

Luego de su polémica visita a París, Francia con fines "culturales y académicos", la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, dejó un mensaje escrito de puño y letra que ha causado polémica debido a su firma y fecha.

En el escrito, la Primera Dama (título que no es de su agrado) se dirige a los directivos del Museo Quai Branly, felicitándolos por la exposición.

Además, agrega que espera que dicho evento acerque a la cultura mexicana y la francesa.

Sin embargo, independientemente de sus buenos deseos, el texto ha causado revuelo, sobre todo en redes sociales, pues la firma con la que termina el escrito no incluye su segundo apellido, y sí el de su esposo.

