Aplicación y cajeros de BBVA reportan falla masiva

Diversos usuarios de redes sociales están reportando fallas desde su aplicación de celular del banco BBVA Bancomer, así como también de cajeros automáticos del mismo.

Las personas han informado que no pueden realizar operaciones bancarias desde la aplicación móvil durante hoy, así como tampoco duante el fin de semana.

Tras las fallas, en Twitter internautas se han quejado de que no han podido retirar su pago de aguinaldo.

El viernes 13 de diciembre había ocurrido algo similar con el Banco Santander, donde también usuarios se vieron molestos por no cobrar su pago de quincena y aguinaldo a tiempo.

La app de BBVA Bancomer no funciona y no deja hacer transferencias en cuanto tiempo lo van a solucionar, he intentado comunicarme al corporativo bde BBVA y no dan respuesta