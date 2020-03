Amor de abuela; se viste de sapo para ver a sus nietos en cuarentena

Una abuelita se las ingenió para poder ver a sus nietos en esta cuarentena por el Covid-19; se vistió de sapo y les llevó un regalo.

Su hija publicó la historia en Facebook, en la que detalló que tenían días de no verse, y para no quedarse por mucho tiempo se disfrazó para al menos ella ver a sus nietos.

Les llevó bolsitas con dulces y dinero.

"Hemos estado encerrados literalmente aquí y no había visto a mi mamá en días y mi mamá no quería venir por qué los niños se iban a encariñar y no la iban a dejar ir, entonces de repente llegó un hermoso sapo/abuela a dejarles un detallito y a verlos aunque sea 5 minutos aunque ellos no supieran que era ella", dice la publicación.

Esto conmovió la red social.