AMLO y gobernadores firman acuerdo para no intervenir en próximas elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta martes el Acuerdo Nacional por la Democracia con los gobernadores de México.

"Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo", indicó a través de Twitter.

El 1 de marzo, López Obrador agradeció a los líderes locales que se unieron al acuerdo nacional en favor de la democracia por las elecciones del próximo 6 de junio.

Este acuerdo es un exhorto de no intervención por parte de los gobernantes para no apoyar a candidatos de ningún partido, no permitir el uso de presupuesto público con fines electorales y a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de 'cuello blanco' para financiar campañas, entre otras cosas.

"Hay una muy buena respuesta de los gobernadores. Y el propósito es dejar a los ciudadanos que libremente decidan sobre quién debe gobernarlos, representarlos, hay condiciones inmejorables, históricas, para establecer de una vez y para siempre un verdadero sistema democrático", apuntó López Obrador en la conferencia de ese día.