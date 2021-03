AMLO temió por atentado bomba al Palacio Nacional durante marcha feminista

CDMX.- Durante la conferencia presidencial de este miércoles 10 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló que la principal función de haber colocado a militares con dispositivos inhibidores de drones en la azotea de Palacio Nacional fue la de evitar un posible atentado bomba.

Aunado a lo anterior, AMLO aseguró que informes de inteligencia sugerían que la intención del grupo feminista que portaba bidones con gasolina era la de quemar la puerta del Palacio Nacional para posteriormente entrar al recinto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió no perseguir y castigar a los hombres y mujeres que realizaron actos violentos durante la marcha del 8M.

Para AMLO, la condena pública es suficiente castigo para aquellas personas que causaron destrozos y lanzaron gasolina y fuego a los y las policías. Según el presidente, si las arrestaran, aprovecharían la situación para victimarse.

"Mi opinión es que no se persiga a nadie porque encima de todo van a sentirse víctimas. No debe de haber ningún castigo, yo creo que el castigo en este caso es la condena pública por lo que hicieron, la gente no ve bien eso", sentenció AMLO