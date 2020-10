"No estoy de acuerdo": AMLO sobre demanda de Pío contra Loret

Luego de que Pío López Obrador anunciara que demandaría a Carlos Loret de Mola por haber difundido una serie de videos donde se le ve recibiendo dinero de mano de David León, presuntamente para reforzar la presencia de Morena en Chiapas, el presidente Andrés Manuel abordó la temática en su Mañanera.

El presidente reconoció no estar de acuerdo con la intención de su hermano, quien buscaría castigar al periodista con hasta 12 años de prisión, pues representaría una ataque a la libertad de expresión, además que sus "adversario" pueden utilizar el tema para desprestigiar a su gobierno.

No estoy de acuerdo con él; yo creo que no debe pedirse un castigo así para nadie, y más si es mi hermano porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del Gobierno que represento".

El mandatario deslindó su parte familiar de lo público, y reconoció que esto es un asunto entre particulares, y en este tipo de casos él no abogaría por su hermano.

Andrés Manuel López Obrador también aprovechó para enviar un mensaje a Carlos Loret de Mola, quien ha sido su principal detractor desde que inició la "Caurta Transformación", y le pidió tener calma pues su gobierno no perseguirá a nadie, y de pasó rememoró el caso de Florence Cassez.

Que no se preocupe Loret de Mola; si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna, pues ni modo que nosotros actuemos como García Luna, no somos iguales".