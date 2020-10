"Yo no soy un ambicioso vulgar": AMLO sobre revocación de mandato

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje al grupo FRENAA, animándolos a seguir en su lucha por quitarlo del poder, y reiteró que en 2022 tendrán la oportunidad, a través de la consulta de revocación de mandato, de verlo renunciando a la presidencia.

El presidente aprovechó para mostrar una encuesta que sugiere un aumento en su popularidad respecto al mes anterior, y reiteró su agradecimiento con el pueblo, afirmando que el cambio continuará y que no les fallará en su lucha por "transformar" al país.

Hay inconformidad, esto es normal porque se trata de una transformación, no es más de lo mismo: es cero corrupción, cero impunidad".

López Obrador reconoció que la oposición existe, de lo contrario el suyo sería un régimen autoritario, pero animó a sus opositores a que trabajen más enérgicamente, de lo contrario estarán ocupando el Zócalo hasta 2022 cuando se someta la revocación de mandato.

Sobre dicha consulta aseguró que está contemplada en la Constitución y que se realizará en el primer trimestre del ´22. Además reconoció que no estaría en la presidencia si el pueblo demanda lo contrario, y señaló que "por encima de la ley, está el pueblo".

Además rememoró que han existido presidentes impopulares que permanecen en el cargo, y cuestionó cómo poder gobernar sin el apoyo de los mexicanos.

Si el pueblo dice que me vaya, pues adiós,;a Palenque, Chiapas (...) Yo no soy un ambicioso vulgar, yo llegué aquí para transformar, yo lucho por ideales, por principios, no por cargos".