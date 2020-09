AMLO niega inundación en Dos Bocas: "Fueron encharcamientos"

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema de las fotografías que exhibieron la situación de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y minimizó lo sucedido, asegurando que sólo fueron encharcamientos.

Llovió mucho en todo el país, hubieron inundaciones en varias partes; no quiero utilizar el eufemismo para decir 'inundación', se les dice 'encharcamientos'".

No dejó pasar la oportunidad de señalar que "sus adversarios" están pendientes de lo que sucede en sus proyectos, la refinería en este caso, y aseguró que después de la lluvia el terreno quedó como si nada.

Enfatizó que en todo el país llovió y que varias partes de la República sufrieron de inundaciones.

Además, presentó un tuit del periodista Sergio Sarmiento en el que se presentaba las imágenes de la refinería "encharcada".

¿Se acuerdan que no quisieron terminar el aeropuerto de Texcoco porque se inundaba? https://t.co/wRUdOnfIMD

Es en buen plan, eh... ´Se acuerdan que no quisieron terminar el aeropuerto de Texcoco porque se inundaba´ (risas); ya no me voy a reír porque después dicen que es una risa diabólica".