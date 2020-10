AMLO califica a diario británico "sin ética" tras señalarlo de "autoritario" e "intolerante"

El diario británico Financial Times, en su editorial del pasado domingo titulada "López Obrador, la nueva figura del autoritarismo en Latinoamérica", calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador de "caudillo autoritario" e "intolerante" por cuestionar a todos los que los critican.

En su publicación, el periódico británico además advirtió que el mandatario mexicano concentra cada vez más poder en sus manos y que la mayoría de las grandes decisiones son sólo suyas.

Unless the president changes course quickly, Latin America´s second-biggest economy risks sliding back into a poorer, darker and more repressive past, writes the FThttps://t.co/kKp3gLluLi