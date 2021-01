AMLO reaparece y agradece preocupación tras contagio de COVID

México. El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en redes para desmentir los rumores alrededor de su salud.

"Estoy bien, todavía tengo covid, pero los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Me presento con ustedes para que no haya rumores ni maos entendidos, estoy bien aunque todavía tengo que guardar reposo", expresó AMLO.

Agradeció todos los mensajes de mandatarios internacionales, rivales políticos y de toda la población mexicana.

A pesar de su contagio, el mandatario mexicano señaló que ha estado trabajando desde su casa para que la estrategia que comanda no falle.

"Sigo trabajando, pendiente de todos los asuntos públicos y muy pendiente en particular de la pandemia.

Amlo aseguró que continúan fortaleciendo la estrategia para detenero los contagios y que todos tengan una buena atención hospitalaria.

El presidente afirmó que se espera que a finales de marzo todos los adultos mayores tendrán la primera dosis de la vacuna contra COVID para buscar reducir la tasa de mortaliad.

Andrés Manuel terminó su mensaje reiterando su agradecimiento con la sociedad por todas las atenciones y preocupaciones previo a su contagio de COVID.

"Vamos a salir adelante, gracias a ustedes, a la ciencia y al creador", puntualizó el mandatario mexicano.