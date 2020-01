López Obrador rechazó involucrarse en asuntos partidistas porque el presidente, dijo, no debe ser jefe de partido, sino que debe ser jefe de Estado y más aún jefe de nación.

AMLO promete no intervenir en elecciones o asuntos partidistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que ni él ni su gobierno intervendrán en asuntos partidistas o en el proceso electoral federal del próximo año, pues eso ya no se acabó, "es parte del cambio", además de que tiene que haber democracia.

"Significa que no se entrometa el presidente ni el gobierno en cuestiones partidistas, no corresponde al Ejecutivo federal el meterse en procesos electorales", expresó López Obrador al ser cuestionado sobre los comicios federales de 2021 y el recorte de presupuesto a los partidos políticos.

Mencionó que desde que asumió la Presidencia no ha hablado con los titulares ni del INE ni del Tribunal Electoral, "porque son asuntos que no nos incumben y no vamos a meternos, tiene que haber libertad y los militantes de los partidos son los que tiene que decidir sobre los candidatos y luego los ciudadanos decidir de manera libre quién los va a representar".

Durante su conferencia de prensa, el mandatario federal indicó que es integrante de un partido político, pero por ahora tiene licencia y no puede ejercer sus derechos como militante, pues el presidente no puede ser jefe de partido, de facción o de grupo, sino que debe ser jefe de Estado y más aún jefe de nación.

Respecto al tema de la reducción de presupuesto a los partidos políticos, López Obrador afirmó que le toca al Congreso analizarlo y que si bien no se logró la mayoría cuando se analizó una iniciativa en la materia, todavía puede haber otras propuestas en ese sentido, pues como en el béisbol: "esto no se acaba hasta que se acaba".