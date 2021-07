AMLO le hace el feo a Michoacán y Tamaulipas; quedan fuera de junta para conformar plan de seguridad

Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se reunirá con los gobernadores de oposición para conformar un plan de seguridad, el mandatario les hizo el feo a Michoacán y Tamaulipas.

López Obrador enfatizó que por el momento no lo hará con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles porque quiere "cuidar la investidura presidencial".

"Con todo respeto le mando decir al gobernador de Michoacán, que no lo puedo recibir, porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas", señaló el presidente.

Expresó que esperará a que se resuelva todo el proceso electoral y será entonces cuando determine si se reúne con él.

"Que pase el proceso electoral, que se califiquen las elecciones y entonces vemos, porque no quiero que aquí que se produzcan debates ríspidos o espectáculos. Hay que cuidar la investidura presidencial, no es Andrés Manuel, es lo que representamos", declaró.

En cuanto al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Andrés Manuel López Obrador señaló que: "vamos a esperar porque ahí hay un asunto legal y no quiero que se mezcle".

En su conferencia "mañanera", el titular del Ejecutivo anunció que recibirá al resto de los gobernadores de oposición, pues ayer se reunió en Palacio Nacional con los mandatarios de Morena a quienes les pidió enfocar sus esfuerzos en la atención a la inseguridad en 50 municipios del país con mayores índices de violencia.

"Voy a recibir a todos los gobernadores poco a poco para el plan de seguridad. Voy a ir poco a poco, ya sea que estén juntos o por grupos o uno a uno, pero los voy a recibir a todos", mencionó.