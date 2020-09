El presidente afirmó que no tiene ningún candidato preferencial de cara a las elecciones internas del partido que él fundó, y aseguró que él no dirige Morena.

AMLO se desmarca: "No tengo favorito para presidir Morena"

En su conferencia matutina, el presidente López Obrador fue cuestionado respecto a las candidaturas que se presentaron para presidir Morena, el partido que él mismo fundó unos años atrás; sin embargo, el mandatario nacional aseguró que él no es el dirigente de la organización y que "ya no es como antes", por lo que él prefiere mantenerse al margen de los asuntos internos.

Por primera vez en décadas, el presidente no es el jefe del partido en el gobierno; antes el que era presidente, además de representar al poder de los poderes, al ejecutivo, y subordinar al poder judicial y legislativo, porque así era, también era el que imponía candidatos; era el jefe del partido. Eso ya se terminó".

Aseguró que es respetuoso de la autonomía de los poderes y prefiere no meterse en asuntos partidistas. Agradeció a las personas que le ayudaron a fundar Morena, enfatizando que fue una labor "heroica" pues lograron "hacer a un lado al régimen corrupto", y remató diciendo que no tiene candidato preferido pues no debe meterse en esos asuntos.

Invitó a todos los partidos para que fomenten la democracia y permitan que el pueblo decida libremente al interior de sus organizaciones.

Cabe rememorar que el martes 8 de septiembre se registraron ante el INE más de 15 candidatos para presidir Morena, y más de 20 para la Secretaría General del partido.

Dentro de los presidenciales destacan Mario Delgado, Gibrán Ramírez, Yeidickol Polevnski y don Porfirio Muñoz Ledo; mientras que para el otro cargo están la senadora Citlali Hernández, Flavio Sosa y Antonio Attolini.