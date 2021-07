Silvano Aureoles pide audiencia con AMLO: el presidente se niega a recibirlo

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, llegó a las afueras de Palacio Nacional desde las primeras horas de este martes, con la intención de solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aureoles asegura tener evidencia e información sobre una presunta vinculación entre Morena y el crimen organizado, así como su intervención en las pasadas elecciones del 6 de junio.

Sin embargo, durante su conferencia matutina, el presidente se negó a recibirlo y explicó que esos temas no le competen.

No (recibirá a Silvano Aureoles en su despacho), porque no me corresponde, es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y el Tribunal Electoral y si se trata de una acusación sobre un ilícito hay que acudir a la Fiscalía”.