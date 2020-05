AMLO manda limpiar la silla presidencial: "Zapata decía que estaba embrujada"

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, reveló que mandó a limpiar la silla presidencial antes de llegar al poder, esto debido a que desde tiempo atrás circulaba el rumor de que estaba embrujada.

En el centenario del asesinato de Venustiano Carranza, el presidente afirmó que lo hizo porque el general Emiliano Zapata decía que estaba embrujada.

"Al triunfo de la revolución, como suele pasar en los movimientos de transformación, hay diferencias, tan es así que Villa y Zapata llegan a Ciudad de México, están aquí en Palacio, ven el despacho presidencial..., es la foto donde están sentados, Villa en la silla presidencial", indicó.

El mandatario dijo que en la foto aparece Francisco Villa sentado en la silla presidencial, porque Emiliano Zapata decidió no sentarse ahí porque estaba embrujada.

"Zapata no se quiso sentar porque sostuvo que estaba embrujada, yo no sé si estaba embrujada o no, pero antes de que yo llegara la mandé a limpiar".