"Caravana migrante rumbo a EEUU es mucha casualidad": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es mucha "casualidad" que se haya formado una caravana de al menos tres mil migrantes rumbo a Estados Unidos, donde actualmente se vive bajo un proceso electoral.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional planteó que es "muy extraño" que en Honduras se haya integrado un grupo si en el país centroamericano existe el toque de queda debido a la pandemia del Covid-19.

El titular del Ejecutivo aseguró que las autoridades correspondientes darán seguimiento a la caravana de migrantes para evitar confrontaciones y conservar la buena relación que sostiene con el Gobierno de Estados Unidos.

"De todas maneras estamos dando seguimiento porque nosotros no queremos confrontación. México es un país de paz. Entonces, tenemos que ver cómo evadimos la provocación si es que está montado este asunto con ese propósito".

Asimismo, López Obrador añadió que su administración se ha esforzado para que el país no se vea involucrado en las campañas presidenciales del vecino país en referencia al tema migratorio.

"Hay indicios de que esto se armó con ese propósito. No sé en beneficio de quién. Ahora sí que como se dice coloquialmente "de parte de quien", pero no nos estamos chupando el dedo. Hemos hecho todo un esfuerzo para que no se involucrara nuestro país en el proceso electoral que se lleva a cabo en Estados Unidos".