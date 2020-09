Caso Ayotzinapa: ¿órdenes de aprehensión son contra militares activos?

Durante la reunión con motivo del sexto aniversario del caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló a los padres de familia de los 43 desaparecidos que se están liberando órdenes de aprehensión en contra de militares.

Informe a seis años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, desde Palacio Nacional. https://t.co/eZogCNfVj3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 26, 2020

No obstante, durante la conferencia de prensa de este lunes 28 de septiembre, el mandatario nacional aclaró que se ejecutarán órdenes de aprehensión contra elementos que no están en activo .

Además, López Obrador reiteró que su gobierno no considerará proteger a nadie en la investigación que se realiza para esclarecer los hechos ocurridos.

En el encuentro del sábado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, afirmó que la llamada "verdad histórica" sobre los 43 normalistas desaparecidos "carece de evidencia científica verificable".

Asimismo, Encinas detalló que de marzo a la fecha se han detenido a 34 nuevos involucrados en el caso, sumando 80 arrestos, entre ellos, integrantes de grupos delictivos, policías y agentes del Ministerio Público.

Entre las órdenes de aprehensión se destacó la de Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal; así como las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial y de Alicia Bernal, ex ministerio público, encargada de legalizar la llamada "verdad histórica".