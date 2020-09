"Han habido actos de provocación": AMLO sobre marcha del #28S

El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó en su conferencia matutina las protestas feministas del #28S como primer tema, y abrió su foro afirmando que se trató de una protesta de no muchas personas, por lo que no se exponen a un riesgo de contagio por Covid-19.

Acerca de las manifestaciones, no veo que afecten; lo más recomendable es que no haya reuniones mayores, que no se aglutinen por el contagio, pero no son protestas de muchas personas, no son grandes mítines y se está ejerciendo el derecho a manifestarse.

Sin embargo, reconoció que no se puede resolver nada con actos de violencia y aplaudió la reacción de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaunm, a pesar del saldo negativo que se ha dado a conocer tras la marcha, y las críticas que han despertado en redes sociales las acciones de la fuerza pública.

Lo que ha habido son actos de provocación, violencia. No han pasado a mayores. Ha actuado con mucha responsabilidad el gobierno de la Ciudad de México y nuestro exhorto, nuestro llamamiento a que se mantengan los derechos a la libre manifestación de manera pacífica, sin violencia; no se puede enfrentar la violencia con la violencia".

El presidente recomendó que se debe luchar por la vía pacífica y reconoció que no hubieron afectaciones mayores tras la marcha pues no hubo concurrencia por parte de las manifestantes.