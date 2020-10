"Se cumplió mi pronóstico": AMLO sobre título de LA Dodgers

Luego de varias semanas siguiendo de cerca los Playoffs de la MLB y posteriormente la Serie Mundial, el presidente Andrés Manuel López Obrador, subió un video a sus plataformas digitales celebrando el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles, quienes se consagraron campeones de la liga de béisbol estadounidense.

Estamos ya en la celebración; ganaron los Dodgers. Lo más importante, ganó un mexicano".

El presidente destacó la actuación del pitcher mexicano Julio Urías, oriundo de Culiacán, Sinaloa, y lo describió como "el mejor" del equipo.



Es el mejor, el pitcher (...) nuestro paisano, ¡felicidades!"

En su cuenta personal de Twitter, el mandatario incluso afirmó que Urías es un nuevo Fernando Valenzuela, y también señaló que el triunfo del equipo angelino, es un triunfo para México.



López Obrador inicialmente apoyó a los Astros de Houston (equipo del que es aficionado), sin embargo, tras caer en la ronda previa, se sumó a las filas de los Dodgers, argumentando que en Los Ángeles hay muchos mexicanos viviendo, además de que ahí juega Julio Urías.

Como había sucedido con sus videos previos, varios usuarios de Twitter, entre anónimos y líderes de opinión, criticaron al presidente, argumentando que sigue enfocándose en situaciones ajenas al gobierno, y cuestionando su actuar en la presidencia.

