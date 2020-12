Presume AMLO ahorro 'billonario'; defiende 'austeridad republicana'

Ciudad de México.- El presidente Andrés López Obrador cumplió dos años de gobierno, en los que asegura se han ahorrado $1 billón 300,000 millones de pesos gracias a la política de austeridad republicana de su gobierno; además, enfatizó que México ha librado ´´poco a poco´´ la pandemia.

Al ofrecer un mensaje en el patio central de Palacio Nacional, enfatizó ayer que la austeridad y la cancelación de fideicomisos ´´que se manejaban de manera discrecional y deshonesta´´ han permitido liberar más presupuesto.

También atribuyó los ahorros a que se han eliminado ´´al mínimo´´ malas prácticas, como el robo de combustible y la defraudación fiscal.

"Al combatir la corrupción y gobernar sin lujos y sin frivolidad, hemos cumplido con el compromiso de gobernar sin aumentar los impuestos con una nueva política fincada en la moralidad", aseguró AMLO.

Ante unos 80 invitados, entre ellos el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, y el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, el Presidente destacó las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, con lo que ahora se castiga con cárcel la corrupción, el robo de hidrocarburos y el fraude electoral.

Durante un discurso –de apenas 46 minutos– López Obrador admitió que "no todo es perfecto, ni aspiramos al pensamiento único ni al consenso. Estamos conscientes de que existe oposición a nuestro gobierno y eso es legítimo y es normal en una auténtica democracia".

Consideró que en su gestión "no les he fallado, y no les fallaré, sigamos todos promoviendo el bien, enalteciendo nuestra patria y haciendo historia".

'No nos ha rebasado la pandemia'

El mandatario aseguró que, poco a poco, México sale librado de la adversidad por el coronavirus y lamentó los más de 100,000 muertos resultado de la pandemia.

´´Los recordaremos con cariño", dijo el mandatario.

López Obrador destacó la construcción de 130 hospitales y la reconversión de 971 nosocomios, así como la contratación de 31,000 trabajadores de la salud para atender la pandemia de Covid-19.

´´No nos hemos visto rebasados por la pandemia. Hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hemos salvado miles de vidas", afirmó.

Asimismo, dijo que el gobierno federal ha establecido relaciones y convenios con farmacéuticas internacionales para tener la vacuna contra el Covid-19 lo antes posible en el país y agregó que ésta estará garantizada para toda la población y de manera gratuita.

Reconoce alza de 9% en feminicidios

Como parte de su ´´informe´´ a dos años de tomar el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que, en su mayoría, los delitos del fuero federal han presentado una disminución en lo que va de este año en comparación con el último año de la administración pasada.

Sin embargo, el mandatario también detalló que dicha baja no se dio en la incidencia de homicidios dolosos, feminicidios o las extorsiones.

A su vez, López Obrador afirmó en su discurso que en 2019 hubo menos homicidios que en 2018 y agregó que en los 11 meses que van de este año los delitos del fuero federal se han reducido en 30% en comparación con el mismo periodo de 2018.

Agregó que de los 11 delitos de alto impacto del fuero común, ocho han presentado una disminución, como en los casos del robo a casa habitación, el robo a transeúnte y el robo en el transporte público.

AMLO dijo que la excepción ha sido el homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión, que en lo que va del año han aumentado 3.8%, 8.9% y 21%, respectivamente.

´´Hemos avanzado en la solución del grave problema de la inseguridad y la violencia que nos dejaron los gobiernos anteriores´´, sentenció el Presidente en Palacio Nacional.

Le echan en cara violencia y desempleo: PRI y PAN critican a la 4T

El PRI y el PAN coinciden en algo... el desempeño del actual gobierno, al que acusan de incrementar la desigualdad, el desempleo y la violencia.

Marko Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que a Andrés Manuel López Obrador le quedó grande el país.

Agregó que ha mostrado una gran insensibilidad ante tragedias, como la ocurrida en Tabasco, donde miles de personas, de las más pobres, resultaron afectadas por las inundaciones o ante los reclamos de madres que buscan medicamentos oncológicos para sus hijos.

"Absolutamente insensible, el no haber ido a ver a su gente a Tabasco y haber decidido inundar a los más pobres", señaló.

El dirigente albiazul mencionó que tampoco ha funcionado la estrategia gubernamental en materia económica, pues, usa "encuestas patito" para justificar sus proyectos importantes.

"La marca patito ha sido la marca del gobierno. Un gobierno patito sólo puede ofrecer soluciones patito", dijo Cortés Mendoza.

Falta sensibilidad

Para el PRI, los dos primeros años de gobierno de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador "los mexicanos hemos pasado momentos difíciles y de grandes pérdidas de instituciones y fondos".

En un posicionamiento público después del informe del Presidente, indicó que esos fondos "garantizaban la seguridad, el empleo, la inversión, la investigación, el acceso a medicamentos y asistencia médica".

Insistió en la necesidad de "un gobierno sensible, abierto a las críticas constructivas, que escuche todas las voces para solucionar las crisis de salud y económica que padecemos, que no se ciegue o vuelva sordo ante los hechos y se enfrasque en la justificación de tener otros datos".

"No se trata de destruir instituciones, sino de fortalecerlas, de crear, de sumar. Eso es la democracia, que haya varias visiones, gobernar para todos, incluyendo, aceptando los errores y encausando cuando haya que hacerlo", reclamó.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI aseguró que "los priistas queremos que a México le vaya bien, no estamos en contra de los poderes´´, agregaron.

'Más improvisaciones que logros', Coparmex: 'se vulnera a los organismos autónomos'

Los dos primeros años de esta administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador registra "pocos e insuficientes logros" y abundantes improvisaciones, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En un balance hecho por el organismo patronal, se explica que de 28 propuestas de la Cuarta Transformación, solamente se cumplieron seis en estos dos años de administración.

"Hemos sido testigos de un peligroso desmantelamiento institucional que ha vulnerado a los órganos autónomos", expuso.

El organismo mencionó que además de que se cancelan políticas públicas que afectan a la población más vulnerable como la desaparición del Seguro Popular, el combate a la corrupción se reduce a un discurso porque se tolera a funcionarios y a sus familiares señalados por conductas ilegales. En lo que consideró como aciertos, mencionó el que mejoró el poder adquisitivo de los trabajadores.