AMLO desmiente que EPN esté siendo investigado por la FGR tras captura de Lozoya

El mandatario mexicano afirmó que no tiene información sobre ninguna denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto

Ante la noticia difundida por el prestigiado periódico estadounidense The Wall Street Journal, que afirmaba que la Fiscalía General de la República había abierto una investigación en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto tras la captura del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Durante una conferencia de prensa, el presidente constitucional de México, Andrés Manuel López obrador, desmintió dicho artículo. Aclarando que por el momento, la FGR no cuenta con ninguna denuncia en contra del célebre ex presidente.

"No tengo información sobre la existencia de dicha investigación como lo sostuvo The Wall Street Journal... lo que existe es una investigación en proceso contra el ex director de Pemex Emilio Lozoya."

Sin embargo, el presidente remarcó que la Fiscalía General de la República no tiene obligación de informarle al presidente sobre sus investigaciones, esto debido a que es un organismo autónomo.

Pese a que el presidente López Obrador reconoció que EPN pudo haber estado involucrado en la compra de la denominada ´planta chatarra´, sin embargo, declaró que no le corresponde a él juzgarlo. Esto luego de que un periodista le preguntara si él se animaría a denunciarlo.