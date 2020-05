AMLO desconoce qué le respondió Twitter sobre "bots" porque no sabe inglés

Ciudad de México.- El día de hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que recibió una respuesta de Twitter después de que el día de ayer le solicitó a la red social transparencia para informar quien paga por "bots" en su contra.

Sin embargo, su respuesta a los reporteros en su conferencia de prensa matutina causó revuelo en los usuarios de Twitter que han hecho tendencia el hashtag #Inglés.

"No les puedo decir exactamente que dijeron porque cómo no hablo inglés, la respuesta la pusieron en inglés y no pude", justificó el presidente a los reporteros.