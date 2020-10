López Obrador "batea" y da predicciones de las Grandes Ligas

Durante la tarde del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador colgó en sus redes sociales un video en el que se le aprecia practicando su bateo en un campo de béisbol, y además aprovecha para dar sus predicciones en los playoffs de la MLB.



El presidente aborda la manera en la que hace un par de temporadas los de Houston se coronaron campeones en la Serie Mundial y fueron señalados de hacer trampa; situación que condenó pero asegura que ya fueron "bastante castigados" y que se les debe dar la oportunidad de seguir.

Agregó que apoya a los Dodgers por ser de Los Ángeles, ciudad donde habitan muchos mexicanos, además de tener a un pitcher sinaloense (Julio Urias), y añadió que le tiene cariño a ese equipo porque ahí brilló Fernando Valenzuela.

Tras subir el video, varios usuarios condenaron la "frivolidad" del presidente por preocuparse más por la Major League Baseball y no por la situación que atraviesa actualmente el país.

Le recordaron la falta de medicamentos para niños con cáncer, los más de 80,000 muertes por Covid en el país, y la crisis financiera que azota a la economía mexicana.

The whole world is in the middle of a pandemic. Mexico has over 80,000 deaths due to Covid (we know they´re at least twice as much but that´s another story...) and... Oh, why not? Here´s the Mexican President being a complete ass. Playing baseball. ?? pic.twitter.com/bxMrXQbB6w