Andrés Manuel confía en que 'ya va a pasar la pandemia' pese a repunte

CDMX.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confió este sábado en que "ya va a pasar la pandemia" pese a un repunte de contagios en el país, que acumula casi 105.000 muertes y cerca de 1 millón 90 mil casos de Covid-19.

Las declaraciones de López Obrador ocurren un día después de que México añadiera más de 12 mil casos de Covid-19 en un día, la tercera vez en la semana que supera los 10 mil nuevos contagios.

Estas son las cifras diarias más altas salvo por el 5 de octubre, cuando la Secretaría de Salud contabilizó 28 mil 115 nuevos contagios, aunque entonces lo atribuyó a una nueva metodología que incluye infecciones rezagadas.

La Secretaría también advirtió de repuntes de contagios en ocho de las 32 estados del país encabezados por Ciudad de México, que presenta un aumento semanal de 34 por ciento en el número de casos estimados.

Aun así, López Obrador defendió la gestión de la pandemia en México, que ocupa el cuarto lugar en muertes y el undécimo en contagios absolutos por el nuevo coronavirus.

El presidente, quien ha cuestionado la eficacia del cubrebocas y ha rechazado políticas obligatorias para controlar el brote, lamentó las medidas que tiene que tomar durante sus giras.

"Es muy extraño y muy molesto el que no podamos acercarnos, el que no podamos saludarnos de mano, el que no podamos abrazarnos, pero tenemos también que guardar la sana distancia y cuidarnos", reconoció.