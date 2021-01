El presidente López Obrador consideró que dar a conocer el expediente de Cienfuegos no afecta la relación con EUA, ya que ningún país puede soslayar la dignidad ni el prestigio de México

AMLO asegura que difundir el expediente de Cienfuegos no afecta relación con EUA

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) justificó haber dado difundido el expediente de la investigación sobre el general Salvador Cienfuegos, que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos a México, y aseguró que eso no ha afecta la relación con esa nación.

Esto luego de que el gobierno estadounidense calificó como una grave falta al tratado de cooperación de información para el combate al crimen organizado.

A su parecer, esta situación no afecta la relación con Estados Unidos, ni con el gobierno saliente ni con el entrante.

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, el mandatario reiteró que la intención de revelar el expediente es verificar que no se está fabricando ningún delito, aunado a ello, consideró que son sus adversarios lo que se están quejando, pues si no se hubiera dado a conocer, la queja sería que algo se estaba ocultando.

"Es un hecho inédito, pero estaba de por medio el prestigio de México y ningún gobierno puede socavar la dignidad y el prestigio de nuestra nación, ningún gobierno y ninguna agencia", aseguró.

Asimismo consideró que la cooperación entre México y EUA para el combate al narcotráfico debe de continuar, pero con base en la legalidad, "no queremos rupturas, pero no podíamos permitir un asunto que no tiene sustento legal".