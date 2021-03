AMLO analiza la posible nacionalización del Litio, el 'petróleo del futuro'

CDMX.- Al ser cuestionado sobre el litio y su posible expropiación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de Economía ya se encuentra analizando que tan viable sería la nacionalización de este recurso que es denominado como el "petróleo del futuro".

Sin embargo, el mandatario tabasqueño aclaró actualmente ya se están analizando qué posibilidades hay para llevar a cabo la nacionalización de este valioso recurso.

Actualmente, existen 10 empresas que explotan los bastos yacimientos de litio que hay en México. En concreto, se trata de 5 empresas canadienses, dos inglesas, dos mexicanas y una española.

"No queremos expropiar por expropiar, no hemos hecho ninguna expropiación desde que estoy en el gobierno, esto lo digo para que nuestros adversarios que no son nuestros enemigos, no infundan miedo a los inversionistas", puntualizó, el presidente López Obrador