A pesar de dichos de López-Gatell, AMLO afirma que no hay rebrote de Covid-19

Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador contradijo al subsecretario Hugo López-Gatell quien recientemente aseveró que hay signos tempranos de un rebrote de contagios de Covid-19, y aseguró que es un "alivio" que las muertes vayan disminuyendo.

No hay rebrotes todavía, hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote; están disminuyendo los fallecimientos, esa gráfica que no se mostraba de esa forma es para nosotros un alivio y demuestra con mucha claridad que no hay un rebrote".